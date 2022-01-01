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Бетономешалки

Бетономешалки от 125 литров

  • Объем барабана, л: от 125 до 130
Найдено: 9 товаров
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Бетономешалки от 125 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 8 656 рублей до 23 630 рублей. В наличии более 9 наименований. Купить бетоносмеситель от 125л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.