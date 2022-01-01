Бетономешалки от 300 литров
Найдено: 7 товаров
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 350
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 250
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 250
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 103Объем готовой смеси, л: 350
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Уровень шума, дБ: 103Объем готовой смеси, л: 300
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 200
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 103Объем готовой смеси, л: 300
Бетономешалки от 300 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 440 рублей до 110 250 рублей. В наличии более 131 наименование. Купить бетоносмеситель от 300л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.