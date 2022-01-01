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Бетономешалки

Бетономешалки от 60 литров

  • Объем барабана, л: до 65
Найдено: 6 товаров
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Бетономешалки от 60 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 440 рублей до 28 872 рубля. В наличии более 5 наименований. Купить бетоносмеситель от 60л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.