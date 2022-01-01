Бетономешалки от 60 литров
Найдено: 6 товаров
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Уровень шума, дБ: 65
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 45
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 48
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 40
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 40
Бетономешалки от 60 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 440 рублей до 28 872 рубля. В наличии более 5 наименований. Купить бетоносмеситель от 60л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.