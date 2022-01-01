Бетономешалки от 80 литров
Найдено: 20 товаров
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- 14 590 ₽17 900 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 60
- -3 310 ₽
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- 18 200 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 60
- Персональная скидка
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- 18 900 ₽Напряжение сети, В: 230Объем готовой смеси, л: 60
- Персональная скидка
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 60
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 40
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 46
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 50
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 65
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 65
- Нет в наличииОбъем готовой смеси, л: 120
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 85
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 70
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 75
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 65
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Объем готовой смеси, л: 60
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 84
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 90
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220
Бетономешалки от 80 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 299 рублей до 83 240 рублей. В наличии более 18 наименований. Купить бетоносмеситель от 80л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.