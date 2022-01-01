Бетономешалки с полиамидным венцом
Найдено: 8 товаров
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- 14 590 ₽17 900 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 60
- -3 310 ₽
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 115
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 46
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 125
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 115
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 65
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 90
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 80
Бетономешалки с полиамидным венцом в интернет-магазине «Бигам» по цене от 11 025 рублей до 23 900 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить бетоносмеситель с полиамидным венцом вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.