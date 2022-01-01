Бетоносмесители китайские
Найдено: 53 товара
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- 18 900 ₽Напряжение сети, В: 230Объем готовой смеси, л: 60
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- 20 200 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 79
- Персональная скидка
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- 24 100 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 115
- Персональная скидка
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- 19 350 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 60
- Персональная скидка
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 130
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 100
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 45
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 46
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 40
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 48
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 100
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 130
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 75
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 90
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 52
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220, 230Объем готовой смеси, л: 90
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 140
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 65
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 42
Бетоносмесители китайские в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 440 рублей до 82 489 рублей. В наличии более 54 наименования. Купить бетономешалку из Китая вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.