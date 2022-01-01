Безударные гайковерты
Найдено: 7 товаров
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- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 180 НмУдарный инструмент: Нет
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 14.4 ВMax крутящий момент: 40 НмУдарный инструмент: Нет
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 14.4 ВMax крутящий момент: 150 НмУдарный инструмент: Нет
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 10.8 ВMax крутящий момент: 110 НмУдарный инструмент: Нет
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 10.8 ВMax крутящий момент: 105 НмУдарный инструмент: Нет
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 14.4 ВMax крутящий момент: 150 НмУдарный инструмент: Нет
Безударные гайковерты в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 490 рублей до 6 490 рублей. В наличии более 1 наименование. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.