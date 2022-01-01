Бочковые (вертикальные) перфораторы
Найдено: 164 товара
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- 22 900 ₽27 030 ₽Перфоратор Makita HR 2810 153601 (патрон SDS-Plus, мощность 800 Вт, 2.9 Дж, макс диаметр сверления 80 мм, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100Макс. диаметр сверления 80 мм
- -4 130 ₽
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- 8 099 ₽8 120 ₽Перфоратор Sturm RH25901 (патрон SDS-Plus, 900 Вт, 4 Дж, макс диаметр сверления 65 мм, вес 4.78 кг, режимов 3, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800Макс. диаметр сверления 65 мм
- -21 ₽
- Персональная скидка
- 73 128 ₽75 390 ₽Перфоратор SDS-Max Makita HR5202C 181957 (энергия удара 19.9 Дж, 1510 Вт, вес 10,9 кг, 2 режима, 310 оборотов/мин)Мощность инструмента 1510 ВтСила удара 19.9 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 310Max диаметр сверления бетона 160 мм
- -2 262 ₽
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- 77 503 ₽79 900 ₽Профессиональный перфоратор Makita HR5212C 179745 (тип патрона SDS-Max, вес 11.9 кг, вертикальный двигатель, муфта)Мощность инструмента 1510 ВтСила удара 20 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 310Max диаметр сверления бетона 160 мм
- -2 397 ₽
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- 9 504 ₽9 900 ₽Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70 (энергия удара 2.2 Дж, без аккумулятора, вес 2.6 кг)Напряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 24 мм1400 оборотов/мин
- -396 ₽
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- 8 876 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 950Макс. диаметр сверления 65 мм
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- 6 456 ₽8 390 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 700
- -1 934 ₽
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- 8 600 ₽9 750 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 850
- -1 150 ₽
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- 33 494 ₽34 530 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 900Макс. диаметр сверления 68 мм
- -1 036 ₽
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- 6 661 ₽8 820 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 850
- -2 159 ₽
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- 4 291 ₽5 490 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800Макс. диаметр сверления 26 мм
- -1 199 ₽
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- 16 444 ₽16 780 ₽Перфоратор Elitech П 1340ЭМ (тип патрона SDS-Max, питание 220 В, вес 9.7 кг, кейс, вертикальный двигатель)Мощность инструмента 1300 ВтСила удара 7 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 480Max диаметр сверления бетона 100 мм
- -336 ₽
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- 5 951 ₽7 655 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 850Макс. диаметр сверления 68 мм
- -1 704 ₽
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- 44 118 ₽59 270 ₽Мощность инструмента 1100 ВтСила удара 8.5 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 340Max диаметр сверления бетона 90 мм
- -15 152 ₽
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- 11 109 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 900Макс. диаметр сверления 65 мм
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- 6 090 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800
- Персональная скидка
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- 5 375 ₽6 460 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 850Макс. диаметр сверления 68 мм
- -1 085 ₽
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- 17 990 ₽Мощность инструмента 1250 ВтСила удара 10 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 410
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- 9 490 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 750
- Персональная скидка
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- 29 827 ₽30 750 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800Макс. диаметр сверления 82 мм
- -923 ₽
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- 11 190 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800
- Персональная скидка
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- 18 990 ₽19 990 ₽Мощность инструмента 1100 ВтСила удара 7 ДжКоличество режимов: 3Число оборотов/мин: 760
- -1 000 ₽
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- 12 790 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 900
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- 91 354 ₽94 180 ₽Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-28 0611906002 (комплект, инструмент с 2 аккумуляторами, вес 4 кг, реверс)Напряжение аккумулятора 36 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 28 мм940 оборотов/мин
- -2 826 ₽
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