УШМ (болгарки) на 150 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 437 рублей до 21 633 рубля. В наличии более 33 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.