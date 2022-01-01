УШМ (болгарки) на 150 мм
Найдено: 10 товаров
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- 19 299 ₽Мощность, Вт: 1700Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1550Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1350Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1700Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1250Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1550Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1450Длина кабеля, м: 3.6
- Нет в наличииМощность, Вт: 1700
- Нет в наличииМощность, Вт: 1150
- Нет в наличии
УШМ (болгарки) на 150 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 437 рублей до 21 633 рубля. В наличии более 33 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.