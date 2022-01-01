Бесщеточные болгарки (УШМ)
Найдено: 4 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 7 362 ₽7 750 ₽Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ProfiPower DWDGA-18V E0103, Li-ion-1шт, 4.0Ач совместим с MAKITA LXT, З.У., кейсНапряжение аккумулятора, В: 18
- -388 ₽
- Персональная скидка
- 7 942 ₽8 360 ₽Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ProfiPower MKDGA-18V E0080, Li-ion-2шт, 4Ач совместимы с MAKITA LXT, З.У., кейсНапряжение аккумулятора, В: 18
- -418 ₽
- Персональная скидка
- 47 490 ₽Напряжение аккумулятора, В: 18
- Персональная скидка
-
Бесщеточные болгарки (УШМ) в интернет-магазине «Бигам» по цене от 13 630 рублей до 26 090 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.