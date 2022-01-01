Бутылочные домкраты
Найдено: 64 товара
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- 2 759 ₽3 480 ₽металл, 7 кгВысота подхвата, мм: 230Высота подъема, мм: 460Грузоподъемность, т: 10Кейс: НетС педалью: Нет
- -721 ₽
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- 4 970 ₽5 360 ₽металл, 11 кгВысота подхвата, мм: 242Высота подъема, мм: 452Грузоподъемность, т: 20Кейс: НетС педалью: Нет
- -390 ₽
- Персональная скидка
- 1 320 ₽2 010 ₽металл, 4 кгВысота подхвата, мм: 194Высота подъема, мм: 372Грузоподъемность, т: 3Кейс: НетС педалью: Нет
- -690 ₽
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- 1 550 ₽1 800 ₽металл, 3 кгВысота подхвата, мм: 181Высота подъема, мм: 345Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- -250 ₽
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- 2 430 ₽металл, 4 кгВысота подхвата, мм: 194Высота подъема, мм: 372Грузоподъемность, т: 4Кейс: НетС педалью: Нет
- 1 659 ₽2 460 ₽металл, 4 кгВысота подхвата, мм: 216Высота подъема, мм: 413Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- -801 ₽
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- 4 030 ₽4 480 ₽металл, 8 кгВысота подхвата, мм: 230Высота подъема, мм: 460Грузоподъемность, т: 15Кейс: НетС педалью: Нет
- -450 ₽
- Персональная скидка
- 3 279 ₽4 250 ₽металл, 8 кгВысота подхвата, мм: 230Высота подъема, мм: 465Грузоподъемность, т: 12Кейс: НетС педалью: Нет
- -971 ₽
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- 2 590 ₽3 320 ₽металл, 6 кгВысота подхвата, мм: 230Высота подъема, мм: 457Грузоподъемность, т: 8Кейс: НетС педалью: Нет
- -730 ₽
- Персональная скидка
- 6 787 ₽9 110 ₽металл, 15 кгВысота подхвата, мм: 230Высота подъема, мм: 360Грузоподъемность, т: 25Кейс: НетС педалью: Нет
- -2 323 ₽
- Персональная скидка
- 1 494 ₽1 690 ₽металл, 2.62 кгВысота подхвата, мм: 175Высота подъема, мм: 345Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- -196 ₽
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- 1 550 ₽металл, 3.62 кгВысота подхвата, мм: 195Высота подъема, мм: 380Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- 10 460 ₽металл, 21 кгВысота подхвата, мм: 240Высота подъема, мм: 370Грузоподъемность, т: 30Кейс: НетС педалью: Нет
- Персональная скидка
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- 4 810 ₽металл, 5.5 кгВысота подхвата, мм: 190Высота подъема, мм: 480Грузоподъемность, т: 6Кейс: НетС педалью: Нет
- Персональная скидка
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- 1 320 ₽металл, 2.2 кгВысота подхвата, мм: 145Высота подъема, мм: 285Грузоподъемность, т: 3Кейс: НетС педалью: Нет
- 2 500 ₽2 820 ₽сталь, 5.3 кгВысота подхвата, мм: 200Высота подъема, мм: 385Грузоподъемность, т: 12Кейс: НетС педалью: Нет
- -320 ₽
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- 1 309 ₽1 490 ₽металл, 2.6 кгВысота подхвата, мм: 165Высота подъема, мм: 335Грузоподъемность, т: 4Кейс: НетС педалью: Нет
- -181 ₽
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- 5 281 ₽5 690 ₽чугун, 8.3 кгВысота подхвата, мм: 225Высота подъема, мм: 425Грузоподъемность, т: 32Кейс: НетС педалью: Нет
- -409 ₽
- Персональная скидка
- 2 250 ₽сталь, 3.6 кгВысота подхвата, мм: 200Высота подъема, мм: 395Грузоподъемность, т: 8Кейс: НетС педалью: Нет
- 3 480 ₽сталь, 6 кгВысота подхвата, мм: 200Высота подъема, мм: 375Грузоподъемность, т: 15Кейс: НетС педалью: Нет
- 2 231 ₽2 660 ₽сталь, 4.6 кгВысота подхвата, мм: 200Высота подъема, мм: 385Грузоподъемность, т: 10Кейс: НетС педалью: Нет
- -429 ₽
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- 1 737 ₽2 100 ₽сталь, 3.1 кгВысота подхвата, мм: 170Высота подъема, мм: 335Грузоподъемность, т: 6Кейс: НетС педалью: Нет
- -363 ₽
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- 3 278 ₽3 900 ₽сталь, 6.5 кгВысота подхвата, мм: 215Высота подъема, мм: 410Грузоподъемность, т: 20Кейс: НетМатериал корпуса: сталь
- -622 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииметалл, 29 кгВысота подхвата, мм: 236Высота подъема, мм: 356Грузоподъемность, т: 50Кейс: НетС педалью: Нет
Бутылочные домкраты в интернет-магазине «Бигам» по цене от 875 рублей до 6414 рублей. В наличии более 43 наименований. Купить тескопические гидравлические домкраты on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.