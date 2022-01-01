Четырехтактные триммеры
Найдено: 6 товаров
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- 14 990 ₽леска, диск, 1.5 л.с., 33.5 см³Вес, кг: 7.8Мощность 1.5 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 33.5 куб.смТактность двигателя: четырехтактный
- 35 039 ₽39 000 ₽леска, нож, 1.1 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 12.1Мощность 1.1 л.с.Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: четырехтактный
- -3 961 ₽
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- 50 990 ₽леска, нож, 1.45 л.с., 31.4 см³Вес, кг: 5.8Мощность 1.45 л.с.Ширина скашивания, см: 23Двигатель 31.4 куб.смТактность двигателя: четырехтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.4 л.с., 31.4 см³Вес, кг: 5.8Мощность 1.4 л.с.Двигатель 31.4 куб.смТактность двигателя: четырехтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.36 л.с., 37 см³Вес, кг: 7.5Мощность 1.36 л.с.Ширина скашивания, см: 27Двигатель 37 куб.смТактность двигателя: четырехтактный
- Нет в наличиилеска, диск, 1.7 л.с., 38 см³Вес, кг: 10.8Мощность 1.7 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 38 куб.смТактность двигателя: четырехтактный
Четырехтактные триммеры в интернет-магазине «Бигам» по цене от 9 456 рублей до 39 990 рублей. В наличии более 12 наименований. 4х тактные триммеры купить on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь.