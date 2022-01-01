Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновые триммеры

Четырехтактные триммеры

  • Тактность двигателя: четырехтактный
Найдено: 6 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
    14 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
    леска, диск, 1.5 л.с., 33.5 см³
    Вес, кг: 7.8
    Мощность 1.5 л.с.
    Ширина скашивания, см: 42
    Двигатель 33.5 куб.см
    Тактность двигателя: четырехтактный
  • Бензиновый триммер Makita EM2650UH
    35 039 ₽
    39 000 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Makita EM2650UH
    леска, нож, 1.1 л.с., 25.4 см³
    Вес, кг: 12.1
    Мощность 1.1 л.с.
    Двигатель 25.4 куб.см
    Тактность двигателя: четырехтактный
    • -3 961 ₽
  • Бензиновый триммер Stihl FS-111 4-mix, 1.05кВт, диск 2-зуб, 41802000555
    50 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Stihl FS-111 4-mix, 1.05кВт, диск 2-зуб, 41802000555
    леска, нож, 1.45 л.с., 31.4 см³
    Вес, кг: 5.8
    Мощность 1.45 л.с.
    Ширина скашивания, см: 23
    Двигатель 31.4 куб.см
    Тактность двигателя: четырехтактный
  • Бензотриммер STIHL FS-100 4-mix
    Нет в наличии
    5.0
    Бензотриммер STIHL FS-100 4-mix
    леска, нож, 1.4 л.с., 31.4 см³
    Вес, кг: 5.8
    Мощность 1.4 л.с.
    Двигатель 31.4 куб.см
    Тактность двигателя: четырехтактный
    Смотреть
  • Триммер бензиновый Champion T374FS
    Нет в наличии
    5.0
    Триммер бензиновый Champion T374FS
    леска, нож, 1.36 л.с., 37 см³
    Вес, кг: 7.5
    Мощность 1.36 л.с.
    Ширина скашивания, см: 27
    Двигатель 37 куб.см
    Тактность двигателя: четырехтактный
    Смотреть
  • Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
    Нет в наличии
    4.0
    Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
    леска, диск, 1.7 л.с., 38 см³
    Вес, кг: 10.8
    Мощность 1.7 л.с.
    Ширина скашивания, см: 44
    Двигатель 38 куб.см
    Тактность двигателя: четырехтактный
    Смотреть
Четырехтактные триммеры в интернет-магазине «Бигам» по цене от 9 456 рублей до 39 990 рублей. В наличии более 12 наименований. 4х тактные триммеры купить on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь.