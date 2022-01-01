Циркуляционные насосы 130 мм
Найдено: 5 товаров
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- 4 567 ₽220 В, 2.4 кгПроизводительность, л/мин: 55Монтажная длина: 130 ммМощность, Вт: 93Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внутренняя G1
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- Нет в наличии220 В, 2.14 кгПроизводительность, л/мин: 40Монтажная длина: 130 ммМощность, Вт: 90Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- Нет в наличии220 В, 2.68 кгПроизводительность, л/мин: 40Монтажная длина: 130 ммМощность, Вт: 90Высота подъема: 4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/4
- Нет в наличии220 В, 2.95 кгПроизводительность, л/мин: 35Монтажная длина: 130 ммМощность, Вт: 100Высота подъема: 8 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- Нет в наличии220 В, 2.4 кгПроизводительность, л/мин: 53Монтажная длина: 130 ммМощность, Вт: 91Высота подъема: 5 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
Циркуляционные насосы 130 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 420 рублей до 8 265 рубля. В наличии более 6 наименований. Купить циркуляционный насосы для теплого пола и отопления 130 мм вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.