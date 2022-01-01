Циркуляционные насосы для горячей воды
Найдено: 9 товаров
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- Нет в наличии220 В, 3.4 кгПроизводительность, л/мин: 83Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 151Высота подъема: 8 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
- Нет в наличии220 В, 2.9 кгПроизводительность, л/мин: 3000Мощность, Вт: 90Высота подъема: 5 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/4
- Нет в наличии220 В, 3 кгПроизводительность, л/мин: 45Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 44Высота подъема: 5 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- Нет в наличии220 В, 2.75 кгПроизводительность, л/мин: 40Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 90Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/4
- Нет в наличии220 В, 2.14 кгПроизводительность, л/мин: 40Монтажная длина: 130 ммМощность, Вт: 90Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- Нет в наличии220 В, 2.68 кгПроизводительность, л/мин: 40Монтажная длина: 130 ммМощность, Вт: 90Высота подъема: 4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/4
- Нет в наличии220 В, 3.5 кгПроизводительность, л/мин: 50Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 100Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
- Нет в наличии220 В, 3 кгПроизводительность, л/мин: 3000Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 90Высота подъема: 5 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/4, внутренняя G1 1/4
- Нет в наличии220 В, 3.5 кгПроизводительность, л/мин: 40Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 65Высота подъема: 4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
Циркуляционные насосы для горячей воды в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 420 рублей до 37 655 рублей. В наличии более 74 наименования. Циркуляционные насосы предназначены для водоснабжения горячей водой (ГВС), отопления. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.