Дисковые шлифовальные станки настольные
Найдено 4 товара
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- 9 110 ₽Напряжение сети для станка 220 ВМощность станка 330 Вт
- Персональная скидка
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- 10 545 ₽11 100 ₽Напряжение сети для станка 220 ВМощность станка 375 Вт
- -555 ₽
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- 35 990 ₽38 490 ₽Напряжение сети для станка 230 ВМощность станка 800 Вт
- -2 500 ₽
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- 20 990 ₽Напряжение сети для станка 230 ВМощность станка 800 Вт
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить дисковые шлифовальные станки настольные в Москве по цене от 9110 до 35990 рублей. В наличии более 4 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.