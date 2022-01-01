Дизельные мотоблоки
Найдено: 13 товаров
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- 81 460 ₽9 л.с., 176 кг, 6.6 кВтМощность 9 л. с.Ширина вспашки 125 ммСкорости: 2 вперед / 1 назад
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- 97 800 ₽6 л.с., 140 кг, 296 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 1300 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- Нет в наличии10 л.с., 132 кг, 435 см³Мощность 10 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 3 вперед / 3 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии5.8 л.с., 141 кг, 296 см³Мощность 5.8 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9.5 л.с., 177 кг, 418 см³Мощность 9.5 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии15 л.с., 310 кг, 11 кВтМощность 15 л. с.Ширина вспашки 170 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии11 л.с., 240 кг, 573 см³Мощность 11 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 6 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 150 кг, 406 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1350 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии11 л.с., 273 кг, 573 см³Мощность 11 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 106 кг, 296 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 1200 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 107 кг, 196 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии10 л.с., 230 кг, 573 см³Мощность 10 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 6 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии12 л.с., 250 кг, 598 см³Мощность 12 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 6 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
Дизельные мотоблоки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 19990 рублей до 97465 рублей. В наличии более 10 наименований. Купить мотоблоки с дизельным двигателем on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.