Дизельные мотопомпы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 89 400 рублей до 89 400 рублей. В наличии более 2 наименования. Мотопомпы на дизеле применяются для широкого круга деятельности, в том числе для полива, для перекачки воды, для орошения, а также для производственных нужд, где особенно актуально использование дизельного топлива. Небольшие габариты техники делают ее мобильной и переносной, что позволяет использовать агрегат в любых местах. Купить мотопомпу для воды на дизтопливе вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.