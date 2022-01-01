Домкраты до 5000 тысяч
Найдено: 68 товаров
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- 4 020 ₽4 840 ₽металл, 10 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 355Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- -820 ₽
- Персональная скидка
- 2 759 ₽3 480 ₽металл, 7 кгВысота подхвата, мм: 230Высота подъема, мм: 460Грузоподъемность, т: 10Кейс: НетС педалью: Нет
- -721 ₽
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- 3 969 ₽5 520 ₽металл, 13 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 385Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- -1 551 ₽
- Персональная скидка
- 4 970 ₽5 360 ₽металл, 11 кгВысота подхвата, мм: 242Высота подъема, мм: 452Грузоподъемность, т: 20Кейс: НетС педалью: Нет
- -390 ₽
- Персональная скидка
- 1 320 ₽2 010 ₽металл, 4 кгВысота подхвата, мм: 194Высота подъема, мм: 372Грузоподъемность, т: 3Кейс: НетС педалью: Нет
- -690 ₽
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- 1 550 ₽1 800 ₽металл, 3 кгВысота подхвата, мм: 181Высота подъема, мм: 345Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- -250 ₽
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- 2 430 ₽металл, 4 кгВысота подхвата, мм: 194Высота подъема, мм: 372Грузоподъемность, т: 4Кейс: НетС педалью: Нет
- 1 659 ₽2 460 ₽металл, 4 кгВысота подхвата, мм: 216Высота подъема, мм: 413Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- -801 ₽
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- 4 030 ₽4 480 ₽металл, 8 кгВысота подхвата, мм: 230Высота подъема, мм: 460Грузоподъемность, т: 15Кейс: НетС педалью: Нет
- -450 ₽
- Персональная скидка
- 3 279 ₽4 250 ₽металл, 8 кгВысота подхвата, мм: 230Высота подъема, мм: 465Грузоподъемность, т: 12Кейс: НетС педалью: Нет
- -971 ₽
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- 2 590 ₽3 320 ₽металл, 6 кгВысота подхвата, мм: 230Высота подъема, мм: 457Грузоподъемность, т: 8Кейс: НетС педалью: Нет
- -730 ₽
- Персональная скидка
- 950 ₽Грузоподъемность, т: 0.08Кейс: НетС педалью: Нет
- 3 290 ₽металл, 5.5 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 320Грузоподъемность, т: 2Кейс: ДаС педалью: Нет
- 3 990 ₽сталь, 6.5 кгВысота подхвата, мм: 145Высота подъема, мм: 300Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- 1 540 ₽металл, 3 кгВысота подхвата, мм: 105Высота подъема, мм: 380Грузоподъемность, т: 1.5Кейс: НетС педалью: Нет
- 1 494 ₽1 690 ₽металл, 2.62 кгВысота подхвата, мм: 175Высота подъема, мм: 345Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- -196 ₽
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- 1 505 ₽1 570 ₽металл, 2.2 кгВысота подхвата, мм: 100Высота подъема, мм: 385Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- -65 ₽
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- 1 550 ₽металл, 3.62 кгВысота подхвата, мм: 195Высота подъема, мм: 380Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- 4 810 ₽металл, 5.5 кгВысота подхвата, мм: 190Высота подъема, мм: 480Грузоподъемность, т: 6Кейс: НетС педалью: Нет
- Персональная скидка
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- 1 320 ₽металл, 2.2 кгВысота подхвата, мм: 145Высота подъема, мм: 285Грузоподъемность, т: 3Кейс: НетС педалью: Нет
- 4 140 ₽металл, 5 кгВысота подъема, мм: 480Грузоподъемность, т: 4Кейс: НетС педалью: НетМатериал корпуса: металл
- Персональная скидка
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- 2 500 ₽2 820 ₽сталь, 5.3 кгВысота подхвата, мм: 200Высота подъема, мм: 385Грузоподъемность, т: 12Кейс: НетС педалью: Нет
- -320 ₽
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- 1 309 ₽1 490 ₽металл, 2.6 кгВысота подхвата, мм: 165Высота подъема, мм: 335Грузоподъемность, т: 4Кейс: НетС педалью: Нет
- -181 ₽
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- 2 250 ₽сталь, 3.6 кгВысота подхвата, мм: 200Высота подъема, мм: 395Грузоподъемность, т: 8Кейс: НетС педалью: Нет
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