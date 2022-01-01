Домкраты на 20 тонн
Найдено: 10 товаров
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- 4 970 ₽5 360 ₽металл, 11 кгВысота подхвата, мм: 242Высота подъема, мм: 452Грузоподъемность, т: 20Кейс: НетС педалью: Нет
- -390 ₽
- Персональная скидка
- 3 278 ₽3 900 ₽сталь, 6.5 кгВысота подхвата, мм: 215Высота подъема, мм: 410Грузоподъемность, т: 20Кейс: НетМатериал корпуса: сталь
- -622 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииметалл, 10.8 кгВысота подхвата, мм: 240Высота подъема, мм: 455Грузоподъемность, т: 20Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 150 кгВысота подхвата, мм: 200Высота подъема, мм: 580Грузоподъемность, т: 20Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 12.5 кгВысота подхвата, мм: 235Высота подъема, мм: 485Грузоподъемность, т: 20Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 10.5 кгВысота подхвата, мм: 235Высота подъема, мм: 440Грузоподъемность, т: 20Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 18 кгВысота подхвата, мм: 280Высота подъема, мм: 490Грузоподъемность, т: 20Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 11 кгВысота подхвата, мм: 242Высота подъема, мм: 452Грузоподъемность, т: 20Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 72 кгВысота подхвата, мм: 120Высота подъема, мм: 405Грузоподъемность, т: 20Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 11 кгВысота подъема, мм: 235Грузоподъемность, т: 20Кейс: НетС педалью: НетМатериал корпуса: металл
Домкраты 20 тонн в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2476 рублей до 2476 рублей. В наличии более 8 наименований. Купить домкраты от 20т для автомобилей on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.