Домкраты на 4 тонны
Найдено: 6 товаров
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- 2 430 ₽металл, 4 кгВысота подхвата, мм: 194Высота подъема, мм: 372Грузоподъемность, т: 4Кейс: НетС педалью: Нет
- 4 140 ₽металл, 5 кгВысота подъема, мм: 480Грузоподъемность, т: 4Кейс: НетС педалью: НетМатериал корпуса: металл
- Персональная скидка
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- 1 309 ₽1 490 ₽металл, 2.6 кгВысота подхвата, мм: 165Высота подъема, мм: 335Грузоподъемность, т: 4Кейс: НетС педалью: Нет
- -181 ₽
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- Нет в наличииметалл, 3.2 кгВысота подхвата, мм: 180Высота подъема, мм: 340Грузоподъемность, т: 4Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 4.2 кгВысота подхвата, мм: 160Высота подъема, мм: 380Грузоподъемность, т: 4Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 3 кгВысота подъема, мм: 180Грузоподъемность, т: 4Кейс: НетС педалью: НетМатериал корпуса: металл
Домкраты 4 тонны в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1159 рублей до 2228 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить домкраты от 4т для автомобилей on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.