Фильтр 1

Домкрат предназначен для подъема тяжелой техники, используется как в широкой промышленности, так и на малых предприятиях. Все изделия различны по параметру грузоподъемности и высоте, на которой осуществляется подхват и подъем, по особенностям рабочего хода и собственного веса. Различают гидравлические, реечные, пневматические, винтовые.