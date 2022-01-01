Домкраты на 8 тонн
Найдено: 6 товаров
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- 2 590 ₽3 320 ₽металл, 6 кгВысота подхвата, мм: 230Высота подъема, мм: 457Грузоподъемность, т: 8Кейс: НетС педалью: Нет
- -730 ₽
- Персональная скидка
- 2 250 ₽сталь, 3.6 кгВысота подхвата, мм: 200Высота подъема, мм: 395Грузоподъемность, т: 8Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличиисталь, 5.76 кгВысота подхвата, мм: 200Высота подъема, мм: 395Грузоподъемность, т: 8Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 5 кгВысота подъема, мм: 385Грузоподъемность, т: 8Кейс: НетС педалью: НетМатериал корпуса: металл
- Нет в наличииметалл, 5 кгВысота подхвата, мм: 200Высота подъема, мм: 385Грузоподъемность, т: 8Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 105 кгВысота подхвата, мм: 180Высота подъема, мм: 580Грузоподъемность, т: 8Кейс: НетС педалью: Нет
Домкраты 8 тонн в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1409 рублей до 1409 рублей. В наличии более 4 наименований. Купить домкраты от 8т для автомобилей on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.