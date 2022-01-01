Литиевые шуруповерты (li-ion)
Найдено: 607 товаров
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- 1 490 ₽1 980 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 16.8-Li-ion 063-4040 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 16,8 В)1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -490 ₽
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- 1 190 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 16 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- 1 774 ₽2 100 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- -326 ₽
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- 7 899 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- 8 399 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 10 940 ₽14 070 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -3 130 ₽
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- 11 330 ₽12 790 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 460 ₽
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- 7 990 ₽8 030 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -40 ₽
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- 10 999 ₽11 790 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -791 ₽
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- 18 380 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)1800 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 6 490 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- 3 951 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 19 090 ₽22 390 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -3 300 ₽
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- 8 330 ₽9 590 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 260 ₽
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- 17 800 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 5 400 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 11 999 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 10 800 ₽12 210 ₽1600 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 410 ₽
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- 13 258 ₽16 140 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -2 882 ₽
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- 11 499 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 3 990 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 51 425 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 65 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 3
- 13 399 ₽1600 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 3 360 ₽4 000 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 12 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -640 ₽
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