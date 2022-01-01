Двухскоростные дрели
Найдено: 98 товаров
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- 8 990 ₽Патрон инструмента 13 ммСкоростей: 2Макс. диаметр сверления металла 13 мм
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Двухскоростные дрели в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 800 рублей до 101 930 рублей. В наличии более 95 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.