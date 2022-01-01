Двухтактные культиваторы
Найдено: 13 товаров
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- 12 900 ₽51 см.куб., 15.8 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.9Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 300 мм
- 14 590 ₽15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии52 см.куб., 12 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 260 мм
- Нет в наличии51 см.куб., 15.8 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.9Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 300 мм
- Нет в наличии42 см.куб., 18.2 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.7Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 235 мм
- Нет в наличии1 см.куб., 16 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2.8Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 280 мм
- Нет в наличии16 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2.8Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 280 мм
- Нет в наличии11 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии11.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии52 см.куб., 15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3Тактность двигателя: 2-х тактныйШирина обработки: 290 мм
- Нет в наличии21 см.куб., 10 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 210 мм
- Нет в наличии42 см.куб., 16.8 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.7Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 250 мм
- Нет в наличии15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
Двухтактные культиваторы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 9 150 рублей до 40 490 рублей. В наличии более 12 наименований. Двухтактные культиваторы купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.