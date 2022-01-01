Измельчители электрические садовые
Найдено: 30 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 10 499 ₽11 390 ₽4500 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 700x330x480 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.4Вес нетто: 13 кг
- -891 ₽
- Персональная скидка
- 22 900 ₽2850 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 586x494x936 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 27 кг
- Персональная скидка
-
- 23 420 ₽2.7 л.с., 3650 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 380x450x770 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2Вес нетто: 11.5 кг
- 15 990 ₽19 990 ₽Электрический садовый измельчитель Patriot SE26 732304626, 2600Вт, 4050 об/мин, max diam 40 мм, пластик бак 50лТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 49х56х39 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.6Вес нетто: 14.1 кг
- -4 000 ₽
-
- 12 900 ₽4500 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 480x280x650 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.4Вес нетто: 12 кг
- Персональная скидка
-
- 16 990 ₽17 990 ₽3650 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 443x487x945 ммМощность, кВт: 2.2Вес нетто: 11.3 кг
- -1 000 ₽
-
- 24 288 ₽25 790 ₽60 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 570x390x530 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 44Мощность, кВт: 2.8Вес нетто: 20 кг
- -1 502 ₽
- Персональная скидка
- 39 990 ₽2100 об/минТип двигателя: электрическийМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2.3Вес нетто: 23 кг
- 34 990 ₽2800 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 770x480x970 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2.2Вес нетто: 19 кг
- 45 990 ₽2100 об/минТип двигателя: электрическийМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 23 кг
- 36 190 ₽2850 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 380х580х600 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 42Мощность, кВт: 2.8Вес нетто: 29 кг
- Нет в наличии3.3 л.с., 41 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 707x388x965 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 31.3 кг
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 1270x810x1460 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 50Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 40.8 кг
- Нет в наличии41 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 707x388x965 ммМощность, кВт: 2.5Вес нетто: 30.5 кг
- Нет в наличии3.2 л.с., 4 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 320x690x480 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.4Вес нетто: 11 кг
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 380x580x610 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.8Вес нетто: 25 кг
- Нет в наличии4600 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 500x450x1100 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 45Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 12.1 кг
- Нет в наличии4600 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 500x450x1100 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 10.6 кг
- Нет в наличии3 л.с., 2800 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 770x480x970 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2.2Вес нетто: 19 кг
- Нет в наличии2800 об/минТип двигателя: электрическийМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 30Мощность, кВт: 2Вес нетто: 27 кг
- Нет в наличии2800 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 1170x400x520 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 30Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 27 кг
- Нет в наличии2800 об/минТип двигателя: электрическийМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 25Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 26 кг
- Нет в наличии40 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 640x490x960 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 23 кг
- Нет в наличии4500 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 1130x730x760 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 24Мощность, кВт: 2.8Вес нетто: 25 кг
Измельчители электрические садовые в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 970 рублей до 42 990 рублей. В наличии более 28 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.