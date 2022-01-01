Электрические тепловые завесы с пультом управления
Найдено: 31 товар
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- 14 990 ₽17 990 ₽Мощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1080Вес нетто, кг: 8.4
- -3 000 ₽
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- 38 400 ₽Мощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1430Вес нетто, кг: 22
- 26 090 ₽Мощность, Вт: 8000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 13.9
- 14 560 ₽Мощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 12
- 27 590 ₽Мощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1030Вес нетто, кг: 12.5
- 35 330 ₽Мощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1520Вес нетто, кг: 17.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1614Вес нетто, кг: 10
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220, 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 8.4
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 620Вес нетто, кг: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1085Вес нетто, кг: 15.9
- Нет в наличииМощность, Вт: 18000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1910Вес нетто, кг: 44.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1540Вес нетто, кг: 23
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220, 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1030Вес нетто, кг: 14.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1505Вес нетто, кг: 15.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1500Вес нетто, кг: 17.2
- Нет в наличииМощность, Вт: 4000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1030Вес нетто, кг: 17
- Нет в наличииМощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1100Вес нетто, кг: 22.6
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1030Вес нетто, кг: 17
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1430Вес нетто, кг: 22
- Нет в наличииМощность, Вт: 24000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1900Вес нетто, кг: 32
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1500Вес нетто, кг: 17
- Нет в наличииМощность, Вт: 8000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1950Вес нетто, кг: 44.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 16
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1500Вес нетто, кг: 28
Электрические тепловые завесы с пультом управления в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 819 рублей до 34 704 рубля. В наличии более 28 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.