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Компрессоры

Электрокомпрессоры

  • Тип двигателя: электрический
Найдено: 280 товаров
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Электрокомпрессоры в интернет-магазине «Бигам» по цене от 120 рублей до 280 096 рублей. В наличии более 258 наименований. Электрические воздушные компрессоры используются для покраски, для дома, например, для чистки ПК или продувки труб воздухом, если это частный дом или дача. В каталоге вы найдете как профессиональные мощные электрокомпрессоры высокого давления, так и недорогие бытовые для домашнего использования с ресивером от 6 литров. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.