Электрорубанки Bosch 82мм
Найдено: 8 товаров
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- 12 999 ₽16 490 ₽Мощность, Вт: 650Глубина строгания, мм: 3
- -3 491 ₽
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- 14 999 ₽20 270 ₽Мощность, Вт: 710Глубина строгания, мм: 2.6
- -5 271 ₽
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- 35 999 ₽42 160 ₽Мощность, Вт: 850Глубина строгания, мм: 4
- -6 161 ₽
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- Нет в наличииМощность, Вт: 680Глубина строгания, мм: 2
- Нет в наличииМощность, Вт: 550Глубина строгания, мм: 2
- Нет в наличииМощность, Вт: 750Глубина строгания, мм: 3
- Нет в наличииМощность, Вт: 600Глубина строгания, мм: 2
- Нет в наличииГлубина строгания, мм: 2
Электрорубанки Bosch 82мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 199 рублей до 23 999 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.