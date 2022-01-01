Электрорубанки для бревен
Найдено: 7 товаров
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- 22 630 ₽28 550 ₽Мощность, Вт: 1050Глубина строгания, мм: 4
- -5 920 ₽
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- 8 836 ₽8 837 ₽Мощность, Вт: 1050Глубина строгания, мм: 3
- -1 ₽
- Персональная скидка
- 6 199 ₽Мощность, Вт: 1100Глубина строгания, мм: 3
- Персональная скидка
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- 3 681 ₽Мощность, Вт: 1100Глубина строгания, мм: 3
- 5 090 ₽Мощность, Вт: 1100Глубина строгания, мм: 3
- 24 434 ₽25 190 ₽Мощность, Вт: 1050Глубина строгания, мм: 4
- -756 ₽
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- Нет в наличииМощность, Вт: 1100Глубина строгания, мм: 3
Электрорубанки для бревен в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 661 рубль до 20 990 рублей. В наличии более 9 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.