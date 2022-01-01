Электрорубанки-станки
Найдено: 10 товаров
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- 8 150 ₽9 640 ₽Мощность, Вт: 1100Глубина строгания, мм: 3
- -1 490 ₽
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- 8 836 ₽8 837 ₽Мощность, Вт: 1050Глубина строгания, мм: 3
- -1 ₽
- Персональная скидка
- 20 100 ₽21 470 ₽Мощность, Вт: 2150Глубина строгания, мм: 4
- -1 370 ₽
- Персональная скидка
- 7 690 ₽Мощность, Вт: 1300Глубина строгания, мм: 4
- 5 090 ₽Мощность, Вт: 1100Глубина строгания, мм: 3
- 6 990 ₽Мощность, Вт: 900Глубина строгания, мм: 3
- Персональная скидка
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- 6 190 ₽Мощность, Вт: 710Глубина строгания, мм: 3
- Персональная скидка
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- Нет в наличииМощность, Вт: 1000Глубина строгания, мм: 3
- Нет в наличииМощность, Вт: 800Глубина строгания, мм: 2
- Нет в наличииМощность, Вт: 900Глубина строгания, мм: 3
Электрорубанки-станки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 590 рублей до 16 363 рубля. В наличии более 14 наименований. Электрорубанки-станки купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.