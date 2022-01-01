Французские культиваторы
Найдено: 29 товаров
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- 44 000 ₽80 см.куб., 39 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 550 мм
- 55 000 ₽212 см.куб., 58 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- 74 000 ₽163 см.куб., 53 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии54 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5.7Тактность двигателя: 4-х тактныйШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии57 кгТип: бензиновыйТактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 54 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 57 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 820 мм
- Нет в наличии193 см.куб., 75 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 53 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 55 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии12 кгТип: бензиновыйТактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 280 мм
- Нет в наличии179 см.куб., 50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии73 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 480 мм
- Нет в наличии12 кгТип: бензиновыйТактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 280 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии55 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии26 кгТип: бензиновыйТактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 460 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 54 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии148 см.куб., 53 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии50 кгТип: бензиновыйТактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 800 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 55 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии179 см.куб., 53 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии119 см.куб., 53 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3.9Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
Французские культиваторы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 19 990 рублей до 59 000 рублей. В наличии более 31 наименование. Купить мотокультиваторы производства Франции вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.