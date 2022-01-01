Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фрезы пазовые 4мм в городе Ярославль по цене от 720 до 720 рублей. В наличии более 1 наименования. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.