Гайковерты профессиональные
Найдено: 31 товар
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- 21 109 ₽29 090 ₽
- -7 981 ₽
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- 47 990 ₽59 040 ₽
- -11 050 ₽
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- 5 699 ₽6 740 ₽Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"Напряжение аккумулятора: 12 ВMax крутящий момент: 100 НмУдарный инструмент: Да
- -1 041 ₽
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- 32 222 ₽32 880 ₽Аккумуляторный импульсный гайковерт DeWalt DCF899N (бесщеточный, аккумулятор li-ion, размер патрона 1/2 дюйма)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 950 НмУдарный инструмент: Да
- -658 ₽
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- 10 799 ₽Напряжение аккумулятора: 12 ВMax крутящий момент: 115 НмУдарный инструмент: Да
- 5 058 ₽5 620 ₽Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 350 НмУдарный инструмент: Да
- -562 ₽
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- 14 590 ₽Ударный гайковерт Crown CT22015HX-2 (тип аккумулятора li-ion, бесщеточный тип двигателя, вес 1,53 кг)Напряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 320 НмУдарный инструмент: Да
- Персональная скидка
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- 8 540 ₽8 990 ₽Гайковерт Kress KU270.9 (бесщеточный, 20В, инструмент без аккумулятора и ЗУ, вес 1,7 кг, подсветка рабочей зоны)Напряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 300 НмУдарный инструмент: Да
- -450 ₽
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- 13 470 ₽Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 210 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииГайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 280 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 180 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииАккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 160 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииАккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 950 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 180 НмУдарный инструмент: Нет
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 447 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 250 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 12 ВMax крутящий момент: 339 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 10.8 ВMax крутящий момент: 105 НмУдарный инструмент: Да
Гайковерты профессиональные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 55 819 рублей до 71 899 рублей. В наличии более 2 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.