Гибкая подводка 50 см (500 мм)
Найдено: 17 товаров
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- 710 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 330 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 160 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 270 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 140 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 160 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 858 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холоднаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличии
Гибкая подводка 50 см (500 мм) в интернет-магазине «Бигам» по цене от 77 рублей до 990 рублей. В наличии более 17 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.