Гибкая подводка 80 см
Найдено: 18 товаров
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- 265 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 145 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 180 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 160 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 320 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 330 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : латунь
- 180 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 170 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 175 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячая
- 1 088 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холоднаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 360 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холоднаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холоднаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
Гибкая подводка 80 см в интернет-магазине «Бигам» по цене от 81 рубль до 1 160 рублей. В наличии более 18 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.