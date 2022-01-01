Гибкая подводка для воды 1/2"
Найдено: 25 товаров
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- 160 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 140 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 240 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 280 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 165 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 190 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 300 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : металл
- 260 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 148 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячая
- 105 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячая
- Нет в наличииРезьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняяТип воды: холодная/горячая
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячая
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячая
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячая
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
Гибкая подводка для воды 1/2" в интернет-магазине «Бигам» по цене от 50 рублей до 385 рублей. В наличии более 21 наименование. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.