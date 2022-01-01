Гибкая подводка для воды угловая
Найдено: 6 товаров
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- 858 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холоднаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 1 088 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холоднаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 895 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холоднаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холоднаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
Гибкая подводка для воды угловая в интернет-магазине «Бигам» по цене от 720 рублей до 1 825 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.