Гидроаккумуляторы на 200 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 012 рублей до 17 970 рублей. В наличии более 4 наименования. Мембранный гидробак на 200л защитит вашу систему водоснабжения от гидроударов. Простой монтаж к насосной станции. Предназначен для холодной воды. Купить вертикальные гидроаккумуляторы на 200 литров on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.