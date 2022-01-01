Гидроаккумуляторы на 24 литра в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 044 рубля до 6 340 рублей. В наличии более 9 наименований. Мембранный гидробак га 24л служит для предотвращения гидроударов в системе водоснабжения. Может подсоединяться к насосной станции. Купить гидроаккумуляторы на 24 литра on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.