Гидроаккумуляторы на 24 литра
Найдено: 9 товаров
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- 2 570 ₽24 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: горизонтальный
- 7 140 ₽24 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 5.5Способ установки: вертикальный
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- 2 254 ₽2 303 ₽24 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: горизонтальный
- -49 ₽
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- Нет в наличии24 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 5.5Способ установки: вертикальный
- Нет в наличии24 л, 1"
- Нет в наличии24 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: горизонтальный
- Нет в наличии24 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 6Способ установки: горизонтальный
- Нет в наличии24 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: горизонтальный
- Нет в наличии24 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 10Способ установки: вертикальный
Гидроаккумуляторы на 24 литра в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 044 рубля до 6 340 рублей. В наличии более 9 наименований. Мембранный гидробак га 24л служит для предотвращения гидроударов в системе водоснабжения. Может подсоединяться к насосной станции. Купить гидроаккумуляторы на 24 литра on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.