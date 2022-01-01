Гидроаккумуляторы на 80 литров
Найдено: 7 товаров
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- 7 650 ₽80 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: вертикальный
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- 7 809 ₽8 212 ₽80 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: вертикальный
- -403 ₽
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- 8 212 ₽80 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: горизонтальный
- Нет в наличии80 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: вертикальный
- Нет в наличии80 л, 1"Способ установки: вертикальный
- Нет в наличии80 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 10Способ установки: горизонтальный
- Нет в наличии80 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 10Способ установки: вертикальный
Гидроаккумуляторы на 80 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 592 рубля до 7 319 рублей. В наличии более 5 наименований. Мембранный гидробак на 80л предназначен для предотвращения гидроударов в системе водоснабжения. Способы монтажа: напольный и настенный, расположение: вертикальное или горизонтальное. Купить гидроаккумуляторы на 80 литров on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.