Гидроаккумуляторы на 80 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 592 рубля до 7 319 рублей. В наличии более 5 наименований. Мембранный гидробак на 80л предназначен для предотвращения гидроударов в системе водоснабжения. Способы монтажа: напольный и настенный, расположение: вертикальное или горизонтальное. Купить гидроаккумуляторы на 80 литров on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.