Фильтр 2

Гидроаккумуляторы – это металлическая емкость с повышенным уровнем герметичности. Необходимы для создания постоянного напора в водопроводе и хранения водных запасов. Существуют модели, предназначенные как для технической, так и для питьевой воды. Могут быть изготовлены из поливинилхлорида, полиэтилена и других материалов.