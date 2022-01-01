Гидроаккумуляторы от 60 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 502 рубля до 22 240 рублей. В наличии более 21 наименование. Исполнение мембранных баков: горизонтальные и вертикальные. Купить гидробак от 60 л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.