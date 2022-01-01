Насосы поверхностные вихревые
Найдено: 11 товаров
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- 2 890 ₽Производительность 45 л/минМаксимальная мощность 370 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 30 м
- 9 900 ₽9 903 ₽Производительность 40 л/минМаксимальная мощность 760 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 55 м
- -3 ₽
- Персональная скидка
- 7 055 ₽Производительность 38 л/минМаксимальная мощность 450 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 40 м
- Персональная скидка
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- 6 230 ₽6 234 ₽Производительность 30 л/минМаксимальная мощность 430 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
- -4 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииПроизводительность 28 л/минМаксимальная мощность 370 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 25 м
- Нет в наличииПроизводительность 35 л/минМаксимальная мощность 450 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 40 м
- Нет в наличииПроизводительность 33 л/минМаксимальная мощность 500 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 33 м
- Нет в наличииПроизводительность 35 л/минМаксимальная мощность 500 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 33 м
- Нет в наличииПроизводительность 40 л/минМаксимальная мощность 550 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 40 м
- Нет в наличииТип насоса: поверхностный
- Нет в наличииПроизводительность 50 л/минМаксимальная мощность 700 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 50 м
Насосы поверхностные вихревые в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 680 рублей до 8 540 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.