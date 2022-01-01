Импульсные гайковерты
Найдено: 10 товаров
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- 5 699 ₽6 740 ₽Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"Напряжение аккумулятора: 12 ВMax крутящий момент: 100 НмУдарный инструмент: Да
- -1 041 ₽
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- 10 799 ₽Напряжение аккумулятора: 12 ВMax крутящий момент: 115 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииАккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 160 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 10.8 ВMax крутящий момент: 105 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 200 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 9.6 ВMax крутящий момент: 90 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 10.8 ВMax крутящий момент: 105 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 10.8 ВMax крутящий момент: 105 НмУдарный инструмент: Да
Импульсные гайковерты в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 440 рублей до 55 220 рублей. В наличии более 10 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.