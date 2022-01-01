Инверторные генераторы 1 кВт
Найдено 7 товаров
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- 20 999 ₽24 400 ₽220 ВВес: 8.5 кгМощность: 0.9 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 40 см³
- -3 401 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличии220 ВВес: 16 кгМощность: 1 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 53 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 11.7 кгМощность: 0.9 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 63 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 9 кгМощность: 0.9 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 40 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 13 кгМощность: 1 кВтВид топлива: бензин
- Нет в наличии220 ВВес: 8.5 кгМощность: 1 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 42.7 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 10.5 кгМощность: 0.8 кВтВид топлива: бензин
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить инверторные генераторы 1 квт в городе Ярославль по цене от 9750 до 24950 рублей. В наличии более 7 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.