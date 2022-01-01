Инверторные генераторы 2 кВт
Найдено 13 товаров
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- 37 400 ₽37 800 ₽220 ВВес: 18.5 кгМощность: 1.8 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 72 см³
- -400 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличии220 ВВес: 16 кгМощность: 1 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 53 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 12.7 кгМощность: 1.1 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 69 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 23 кгМощность: 2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 79 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 14.5 кгМощность: 1.2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 53.5 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 12.6 кгМощность: 1.2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 53.5 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 12.5 кгМощность: 1.3 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 60 см³
- Нет в наличииВес электростанции: 40 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.8 кВтТопливо: бензинТип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличии220 ВВес: 17 кгМощность: 1.05 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 53.5 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 13 кгМощность: 1 кВтВид топлива: бензин
- Нет в наличии220 ВВес: 24.5 кгМощность: 2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 105.6 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 22 кгМощность: 1.4 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 98.5 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 8.5 кгМощность: 1 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 42.7 см³
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить инверторные генераторы 2 квт в городе Ярославль по цене от 10820 до 74510 рублей. В наличии более 13 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.