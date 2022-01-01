Инверторные генераторы до 3 кВт
Найдено 14 товаров
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- 27 990 ₽220 ВВес: 21.5 кгМощность: 2.2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 138 см³
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- Нет в наличии220 ВВес: 29 кгМощность: 2.5 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 125 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 23 кгМощность: 2.3 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 98 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 23 кгМощность: 2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 79 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 20.9 кгМощность: 2.2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 113 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 23.5 кгМощность: 2.7 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 119 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 26 кгМощность: 2.5 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 212 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 26 кгМощность: 2.6 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 171 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 28 кгМощность: 2.6 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 196 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 24.5 кгМощность: 2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 105.6 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 18.5 кгМощность: 2.1 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 99 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 34 кгМощность: 2.8 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 171 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 33 кгМощность: 2.6 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 124.6 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 60 кгМощность: 3 кВтВид топлива: бензин
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить инверторные генераторы до 3 квт в городе Ярославль по цене от 10455 до 78405 рублей. В наличии более 14 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.