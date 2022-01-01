Инверторные генераторы до 4 кВт
Найдено 12 товаров
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- 60 370 ₽220 ВВес: 30 кгМощность: 3.5 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 149 см³
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- Нет в наличии220 ВВес: 28.6 кгМощность: 3.6 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 182 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 39 кгМощность: 3.2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 212 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 26 кгМощность: 3.5 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 212 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 29.5 кгМощность: 3.5 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 149 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 29.5 кгМощность: 3.5 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 149 см³
- Нет в наличии230 ВВес: 27.2 кгМощность: 3.2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 150 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 27 кгМощность: 3.5 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 212 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 35 кгМощность: 3.5 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 196 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 35 кгМощность: 3.6 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 208 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 33.5 кгМощность: 3.5 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 149.5 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 60 кгМощность: 3 кВтВид топлива: бензин
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить инверторные генераторы до 4 квт в городе Ярославль по цене от 23700 до 78405 рублей. В наличии более 12 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.