Итальянские насосы для скважин
Найдено: 5 товаров
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- 44 000 ₽621x150x150, 9 кг, IP 68Производительность, л/мин: 50Глубина погружения: 10 мМощность, Вт: 800Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- Нет в наличии646х150х150, 10 кг, IP 68Производительность, л/мин: 50Глубина погружения: 10 мМощность, Вт: 1050Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии646x553x150, 11 кг, IP 68Производительность, л/мин: 105Глубина погружения: 10 мМощность, Вт: 1050Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии895x96, 15 кгПроизводительность, л/мин: 40Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 550Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии1165x96, 19 кгПроизводительность, л/мин: 90Мощность, Вт: 550Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
Итальянские насосы для скважин в интернет-магазине «Бигам» по цене от 18 464 рубля до 42 900 рублей (смотреть все недорогие предложения). В наличии более 3 наименования. Итальянские насосы для скважин купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.