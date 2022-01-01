Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Погружные насосы для колодцев и скважин

Итальянские насосы для скважин

  • Страна производства: Италия
Найдено: 5 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • Погружной скважинный насос Grundfos SBA 3-35 A 97896286
    44 000 ₽
    5.0
    Погружной скважинный насос Grundfos SBA 3-35 A 97896286
    621x150x150, 9 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 50
    Глубина погружения: 10 м
    Мощность, Вт: 800
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    • Персональная скидка
  • Погружной насос Grundfos SBA 3-45 A 97896290
    Нет в наличии
    4.7
    Погружной насос Grundfos SBA 3-45 A 97896290
    646х150х150, 10 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 50
    Глубина погружения: 10 м
    Мощность, Вт: 1050
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    Смотреть
  • Насос Grundfos SBA 3-45AW 97896312
    Нет в наличии
    Насос Grundfos SBA 3-45AW 97896312
    646x553x150, 11 кг, IP 68
    Производительность, л/мин: 105
    Глубина погружения: 10 м
    Мощность, Вт: 1050
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    Смотреть
  • Скважинный насос Sumoto Subline GF 3-16
    Нет в наличии
    5.0
    Скважинный насос Sumoto Subline GF 3-16
    895x96, 15 кг
    Производительность, л/мин: 40
    Глубина погружения: 150 м
    Мощность, Вт: 550
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    Смотреть
  • Насос погружной Subline GF 6-20
    Нет в наличии
    Насос погружной Subline GF 6-20
    1165x96, 19 кг
    Производительность, л/мин: 90
    Мощность, Вт: 550
    Тип насоса: скважинный
    Высота подъема, м
    Смотреть
Итальянские насосы для скважин в интернет-магазине «Бигам» по цене от 18 464 рубля до 42 900 рублей (смотреть все недорогие предложения). В наличии более 3 наименования. Итальянские насосы для скважин купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.